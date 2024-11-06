شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نوفمبر.. شراكات عالمية في قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.