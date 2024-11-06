شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار غزيرة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 6 مناطق خلال ساعات المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الاثنين، وحتى الساعة 4 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
الجوف: القريات.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة وعرعر.
تبوك: المعظم وتيماء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطارمكة المكرمة: الطائف.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا وطبرجل.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
الجوف: القريات.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة وعرعر.
تبوك: المعظم وتيماء.