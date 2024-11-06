شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار غزيرة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 6 مناطق خلال ساعات المساء ليلة الأربعاء/الخميس، تستمر حتى الساعة 2 من صباح الاثنين، وحتى الساعة 4 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن الأمطار مكة المكرمة: الطائف.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

الجوف: القريات.

الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة وعرعر.

تبوك: المعظم وتيماء.