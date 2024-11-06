شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية وغزة والان نبدء بالتفاصيل

اعتداءات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، مساء اليوم، في عمليات قصف وإطلاق نار في قطاع غزة والضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد 5 فلسطينيين، في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.كما استشهد فلسطينيان في غارة جوية للاحتلال على مشروع عامر بمدينة رفح جنوب القطاع.وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين بمدينة رام الله.