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استشهاد 8 فلسطينيين في اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية وغزة

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، مساء اليوم، في عمليات قصف وإطلاق نار في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، باستشهاد 5 فلسطينيين، في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين في منطقة تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

اعتداءات الاحتلال

كما استشهد فلسطينيان في غارة جوية للاحتلال على مشروع عامر بمدينة رفح جنوب القطاع.
وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين بمدينة رام الله.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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