شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تطالب بمنع تنفيذ تشريعات تستهدف الوكالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني، الدول الأعضاء إلى التحرك العاجل لدعم الوكالة، محذرًا من أن عدم التدخل سيؤدي إلى انهيار الأونروا، ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد لازاريني خلال إحاطته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, أن هذه اللحظة هي الأصعب في تاريخ الأونروا، داعيًا إلى تحرك مشترك لحماية مستقبل اللاجئين الفلسطينيين والأونروا التي تقدم خدمات حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية لمئات الآلاف من الفلسطينيين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1852058604863434792?ref_src=twsrc%5Etfw استهداف الأونروا وطالب بمنع تنفيذ التشريعات التي تستهدف الأونروا، وضمان إدراج دورها في أي خطط انتقالية ضمن حل سياسي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي للوكالة لضمان قدرتها على مواصلة العمل.