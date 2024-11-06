خارجية فنزويلا تأمل بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بالرئاسة

أعلنت وزارة الخارجية في فنزويلا، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن عام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى، أنها مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات.
واردفت الخارجية الفنزويلية في بيان، "تهنئ فنزويلا شعب الولايات المتحدة، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، وستكون فنزويلا دائما مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع حكومات الولايات المتحدة بروح الحوار، والاحترام".
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