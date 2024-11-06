شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة.. "سدايا" تستعرض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمؤتمر المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جهودها في تكثيف التعاون الدولي تجاه تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال جلسة حوارية عقدت اليوم خلال أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للمدن الذكية المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 5 - 7 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 600 متحدث ينقلون تجارب أكثر من 850 مدينة من 130 دولة.
وتناول نائب الرئيس التنفيذي لمكتب ادارة الإستراتيجية في سدايا الدكتور عبدالرحمن حبيب، في جلسة عقدت بعنوان ( أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري)، دور الأخلاقيات في التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي بالتخطيط الحضري، والجهود التي بذلتها المملكة ممثلة في سدايا في هذا المجال ومن ذلك إعلان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تصنيف المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه في مدينة الرياض مركزًا من الفئة الثانية (C2C) تحت رعاية (اليونسكو).
وتهدف مبادرة "سباين" إلى ربط أكثر من 300 جهة حكومية لتبادل البيانات والخدمات وتوحيد آلية الربط لتقليل التكاليف المالية وتبادل البيانات فيما بينها بشكل سريع وآمن، إلى جانب تمكين متطلبات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وخدمات الـ Iot، كما تهدف إلى تحقيق المتانة التشغيلية عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء ومراقبة مؤشرات استهلاك الخدمات بشكل لحظي.
وشملت عروض جناح سدايا مسرعة المدن الذكية T5، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وأكاديمية سدايا التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، لتنمية رأس المال البشري وبناء قدرة وطنية عالية الكفاءة وربطها بمهن المستقبل.
وتناول نائب الرئيس التنفيذي لمكتب ادارة الإستراتيجية في سدايا الدكتور عبدالرحمن حبيب، في جلسة عقدت بعنوان ( أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري)، دور الأخلاقيات في التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي بالتخطيط الحضري، والجهود التي بذلتها المملكة ممثلة في سدايا في هذا المجال ومن ذلك إعلان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تصنيف المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه في مدينة الرياض مركزًا من الفئة الثانية (C2C) تحت رعاية (اليونسكو).
جناح سداياوتوافد الزوار والمشاركين في المؤتمر على جناح سدايا للاطلاع على خدماتها الرقمية وأبرز جهودها وابتكاراتها في بناء المدن الذكية، وحظيت خدماتها الرقمية التي تسهم في بناء المدن الذكية باهتمام كبير من قبل الزوار ومنها : مبادرة الشبكة السعودية للتكامل الحكومي "سباين" التي تهدف لبناء نظام شبكة تكاملية بانتشار واسع للشبكة لتمكن الربط الافتراضي الدولي والمحلي مع مركز المعلومات الوطني التابعة للهيئة لتغطية جميع مناطق المملكة بسرعات كبيرة تخدم الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتهدف مبادرة "سباين" إلى ربط أكثر من 300 جهة حكومية لتبادل البيانات والخدمات وتوحيد آلية الربط لتقليل التكاليف المالية وتبادل البيانات فيما بينها بشكل سريع وآمن، إلى جانب تمكين متطلبات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وخدمات الـ Iot، كما تهدف إلى تحقيق المتانة التشغيلية عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء ومراقبة مؤشرات استهلاك الخدمات بشكل لحظي.
نموذج علاموعرض جناح سدايا خدمات منصة (TALEEM) وهي عبارة عن نظام إدارة تعلم ذكي يعزز العملية التعليمية باستخدام نموذج علام لتقديم تجربة مخصصة لكل طالب في مختلف مراحل التعليم العام ويستخدم المناهج المدرسية في المملكة ليوائم مخرجات التعلم لهذه المناهج، ما يسمح للطالب بالتعلم وفقًا لطريقة تتناسب مع أسلوب تعلمه الفريد.
وشملت عروض جناح سدايا مسرعة المدن الذكية T5، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وأكاديمية سدايا التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة العديد من البرامج والأنشطة الواعدة والمتنوعة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، لتنمية رأس المال البشري وبناء قدرة وطنية عالية الكفاءة وربطها بمهن المستقبل.