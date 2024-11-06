شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ مواطنين من عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وقدمت المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

