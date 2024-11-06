شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الإيرانية تهبط لأدنى مستوياتها على الإطلاق بعد فوز ترامب والان نبدء بالتفاصيل

مشاكل اقتصادية

الدمام - شريف احمد - هبطت قيمة العملة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مجددا، ما يشير إلى تحديات جديدة تنتظر طهران.وقال متعاملون في طهران إن سعر الريال بلغ خلال التداول 703 آلاف ريال مقابل الدولار، مسجلا مستوى انخفاض قياسي قبل أن يتعافى قليلا في وقت لاحق اليوم ليصل إلى 696150 ريالا مقابل الدولار.ولم يتضح على الفور سبب التعافي، لكن البنك المركزي الإيراني قام في السابق بضخ مزيد من العملات الصعبة في السوق كمحاولة لتحسين سعر الريال.ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يواجه فيه الريال بالفعل مشاكل كبيرة بسبب التراجع الحاد في قيمته، بينما ساء المزاج العام في شوارع طهران بين بعض قطاعات السكان.ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات تحت وطأة عقوبات دولية قاسية مفروضة عليه بسبب برنامج إيران النووي الذي يتقدم بسرعة، والذي يقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.