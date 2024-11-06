يديعوت أحرنوت: يتم التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي بشبهة تلقيه رشوة

اشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الى انه يتم التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي بشبهة تلقيه رشوة.

ويوم امس، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433)، أنها تدير منذ عدة أشهر تحقيقاً جنائياً، "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة.

وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". ويُتوقّع في إطار هذه القضية، استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة كما يبدو بما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تموز الماضي، عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.

وبحسب ما نُشر في حينه، تسود مخاوف في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من محاولات مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات جرت في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت"، وحتى محادثات هاتفية، حول تحديثات أمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة العبرية في حينه، أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، وجّه قبل بضعة أشهر رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، في هذا الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار مطّلعين على الأمر قولهم إن الرسالة التي تلقّتها ميارا كانت دون نسخ، ما يعني أنها لم ترسل إلى أي شخص آخر.