لقاء مشترك جمع تيار المستقبل و"التقدمي" وبلدية برجا تضامنا ضد العدوان على البلدة

زار وفد من تيار المستقبل، ضمّ المنسق العام للتيار في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال وأعضاء مكتب المنسقية أحمد الجنون وعماد عبد الرحيم ومنسق دائرة برجا محمد كايد الحاج وأعضاء من التيار، بلدية برجا وعقد لقاء مع رئيس البلدية العميد حسن سعد، تم خلاله التداول والبحث في موضوع الشق الأمني الخاص بالنازحين، في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت بالأمس أحد المباني السكنية في برجا، والتي تقطنها عائلات نازحة، وسط مخاوف من تطورها نحو الأسوأ. وكان تشديد على أهمية وضرورة التنسيق والتواصل مع الجميع وتحمل المسؤوليات في الحفاظ على أمن المنطقة وسلامة أبنائها وضيوفها، وتفويت الفرصة على العدو في إثارة الفتنة التي يريد إشعالها .

وتحدث العميد سعد في بداية اللقاء، فأبدى "تخوفا كبيرا من الأوضاع في ظل الإستهداف الإسرائيلي"، لافتا الى "ان برجا باتت تستضيف حوالي 30 ألف نازح"، مشددا على ضرورة الإنتباه والمراقبة من قبل الجميع كبلدية وكأحزاب وكقوى أمنية". وأكد "ان البلدية تلاحق جميع الشكاوى والإفادات عن وجود أشخاص يشكلون خطرا على المنطقة وأهلنا النازحين، لأننا نريد حمايتهم وحماية منطقتنا وأهلنا"، لافتا الى "ان ما جرى في برجا مؤشر خطير ويدعو الى القلق، ويتطلب منا أن تبقى أعيننا مفتوحة"، وأشار الى "انه بصدد دعوة للقاء جميع المسؤولين في المنطقة والبلدة للعمل سويا وإبعاد المخاطر عن أهلنا ومنطقتنا". وأكد سعد ان هدف اسرائيل من إستهداف المنطقة إثارة الفتنة، لافتا الى ان هناك مجزرة بحق برجا .

ثم تحدث سرحال، فأكد "ان إسرائيل عدو، وهي تريد حجّة لإستهداف المنطقة"، داعيا حزب الله ألا يخلق لها هذه الحجّة والذرائع"، واشار الى "ان برجا تضم اليوم 30 الف نازح، وهي منطقة من كبرى بلدات اقليم الخروب المكتظة بأهلها والإخوة السوريين والفلسطينيين، ولا يمكنها أن تتحمل اي خضات أمنية، لذلك نعمل مع الأحزاب والبلديات والقوى الأمنية للحفاظ على أمنها وإبعادها عن أي خطر داهم " .

وشدد على "أن أبناء اقليم الخروب يعرضون حياتهم وحياة عائلاتهم للمخاطر والموت، لإستقبالهم اخوتنا النازحين من منطلق إنساني وديني وأخوي ووطني"، داعيا أهلنا النازحين والجهات المعنية تقدير هذا الموقف والتضحيات التي يقدمها أهالي الاقليم بوجه العدوان الإسرائيلي، والعمل على التعاون لحماية المنطقة وأهلها والحفاظ على أمنها، وإبعاد عنها أي مصدر من مصادر الخطر والتهديد"، مؤكدا ان المواطنين لم يعد بمقدورهم تحمل تبعات الإهمال والإستهتار بأمننا وسلامة المنطقة وأهلنا."

وطالب سرحال حزب الله "بإبعاد اي خطر على المنطقة"، داعياً "اصحاب الشقق السكنية المؤجرة، ان يحرصوا على ان يكون لديهم كل المعطيات عن العائلات النازحة، لان الوضع لم يعد يحتمل." واضاف "نحن كتيار مستقبل سنبقى نستقبل اخوتنا النازحين، ولكن على حزب الله الا يضعنا في الواجهة ويتفرج علينا، نريد توفير الأمن لنا ولأهلنا النازحين، واذا لم يحصل تجاوب في ابعاد من يشكل خطرا على المنطقة، عندها سنقوم مع البلديات والأجهزة الأمنية كافة، للحفاظ على أمننا، علما اننا مع وحدة الصف وكلنا نعمل من اجل النازحين كالتيار مستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الإسلامية، وكل الأحزاب والأهالي يدا واحدة من اجل تأمين احتياجاتهم، بينما الدولة غائبة ."

ودان سرحال العدوان الإسرائيلي على برجا، وقال :"حمى الله برجا واهلها ورحم الله الشهداء، وكفى استهتارا بالمنطقة وأهلها، ويجب وضع حدا للفلتان الحاصل والا لن نتمكن من ضبط الأوضاع ."

وخلال اللقاء، حضر النائب بلال عبد الله يرافقه وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في اقليم الخروب ميلار السيد ومدير فرع الحزب في برجا فادي شبّو ومسؤول مكتب منظمة الشباب التقدمي في اقليم الخروب فراس الغوش، صدفة، وإنضموا الى الإجتماع، حيث شكر عبد الله البلدية على الجهود التي تقوم بها في حفظ الأمن والإهتمام بالنازحين في برجا"، وأشار الى وجود تنسيق بيننا جميعاً كأحزاب وبما فيهم تيار المستقبل،" مؤكدا على ضرورة ان نكون العين الساهرة على الأرض." وأضاف" بقدر ما هو مطلوب الحذر والأمن وإستباق إعطاء الذرائع لإسرائيل، علينا تجنب الأمن الذاتي وحماية المنطقة والقاطنين فيها، وتفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي في إستحداث فتن داخلية متنقلة، والحفاظ على النسيج الداخلي والوحدة الوطنية، وأعتقد انهم مدركون بان الخطأ الذي يرتكبونه مكلف، لبيئتهم اولا، ولعلاقتهم مع البيئة الحاضنة."

وشدد عبد الله على تكثيف الحضور والمراقبة لضبط الأمور كي لا نقع في أخطاء مكلفة، كما هو حاصل اليوم،" وقال: "ما يهمنا هو منطقتنا، وكلنا معنيون بها نحن وتيار المستقبل وباقي الأحزاب، ونعمل ضمن خلية الازمة، وعلينا عدم التساهل بهذا الأمر، فأي شخص مصدر خطر من خلال زياراته، يجب منعه من الحضور بتاتا، حماية لأهله ولنا جميعا".

واشار عبد الله الى "وجود تنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية، واكد انه "لهذه الغاية، زرنا قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لدفع أي خطر أو أذى عن المنطقة ."

وشدد عبد الله على "أهمية التواصل مع الجميع لضبط ايقاع النازحين في مناطقنا منعا لأي اشكال او حادث لا يحمد عقباه"، داعيا الى "التصرف بروية وحكمة للتغلب على التحديات"، مبديا ارتياحه اننا تخطينا قطوع غارة الأمس وتداعياتها في برجا".