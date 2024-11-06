هاريس اتصلت بترامب وهنأته بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مساعد كبير بحملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس القول إنها اتصلت بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب وهنأته بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

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