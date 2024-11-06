وزارة الداخلية.. منظومة أمنية متكاملة أسهمت في انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%

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وتعزيزًا للسلامة المرورية وتوفير بيئة مرورية آمنة في الطرقات، استحدثت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، أكثر من (11) مركزًا لإدارة الأمن والسلامة على الطرق الخارجية، وتغطية أكثر من (1,100) كيلومتر طريق بكوادر ومركبات أمنية ذات تقنيات حديثة خلال (9) أشهر هذا العام (2024)، وتغطية الطرق الخارجية على مدار (24) ساعة وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الأمنية لتحقيق زمن استجابة لا يتجاوز (10) دقائق.
وسجّلت وزارة الداخلية، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة من (28.8) حالة لكل (100) ألف نسمة عام 2016 إلى نحو (13) حالة في عام 2023، وحددت أعلى خطورة لـ (20) طريقًا خارجيًا ووضعت قياس مؤشرات أداء تشغيلية، ما أسهم في انخفاض الوفيات خلال (9) أشهر من عام 2024 م بنسبة (25.9%) مقارنة بعام 2023 م.
وكثفت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق لتعزيز السلامة المرورية بمشاريع مشتركة واستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتأصيل القيم ومعالجة السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وذلك تماشيًا مع مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 لرفع وعي المجتمع وقائدي المركبات تجاه السلامة المرورية.
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