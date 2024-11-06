شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة الدفاع الكورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في إطار زيارته الحالية إلى جمهورية كوريا عرضًا عسكريًا متكاملًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية وقدراتها القتالية، وذلك بهدف توسيع الشراكة الدفاعية الثنائية.

بعد ذلك تجول في المعرض المصاحب للعرض العسكري، واطلع على الآليات والأنظمة المشاركة في العرض، وفرص التطوير المشترك.

رافق وزير الحرس الوطني خلال العرض، رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني د. مشعل بن فواز المسعد.

مراسم استقبال رسمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، جمهورية كوريا في زيارة رسمية، وذلك استجابة لدعوة تلقاها من وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا كيم يونغ هيون.



وفي مستهل الزيارة عُقدت مراسم استقبال رسمية لسموه في مقر وزارة الدفاع الوطني.

وتلا مراسم الاستقبال اجتماع ثنائي مع وزير الدفاع الوطني الكوري، إذ ناقش معه سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة شملت التدريب المشترك، وتبادل الخبرات والتسليح، وخطط التوطين والتطوير المشترك مع الجانب الكوري للتصدي للتهديدات المستقبلية والناشئة.