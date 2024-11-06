شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب من خفيف إلى متوسط على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب من خفيف إلى متوسط على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.

مكة المكرمة: ميسان والطائف والشفا والهدا.

تبوك: المعظم وتيماء.

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.