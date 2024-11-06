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حتى 8 صباحًا.. ضباب من خفيف إلى متوسط على أجزاء من 6 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب من خفيف إلى متوسط على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
مكة المكرمة: ميسان والطائف والشفا والهدا.
تبوك: المعظم وتيماء.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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