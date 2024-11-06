الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي ويحققون مكاسب في النواب

سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأميركي بعدما حققوا انتصارات في ولايات مونتانا وأوهايو ووست فرجينيا اليوم الأربعاء، مما يضمن سيطرة حزب دونالد ترامب، الفائز بالرئاسة، على مجلس واحد على الأقل من مجلسي الكونغرس في العام المقبل.

ويتجه الجمهوريون لتحقيق أغلبية بواقع 52 مقعدا على الأقل مقابل 48 في مجلس الشيوخ، وأضافوا ثلاثة مقاعد إلى أغلبيتهم في مجلس النواب، ولكن لأنه لم يتم بعد حسم 51 من أصل 435 سباقا، فلن يعرف الآن من ستكون له السيطرة النهائية على المجلس.

وإذا هيمن الجمهوريون في نهاية المطاف على مجلس النواب، فسيكونون في وضع يسمح لهم بفرض الأجندات ومساعدة ترامب على الوفاء بوعده بخفض الضرائب وتقييد الهجرة، على الأقل لمدة عامين حتى انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.

وضمنت النتائج أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيكونون قادرين على مساعدة ترامب في تعيين القضاة المحافظين وغيرهم من الموظفين الحكوميين.

وعلى الرغم من ذلك، لن يتمكن الجمهوريون من نيل الأغلبية المكونة من 60 صوتا اللازمة لإقرار معظم التشريعات في المجلس.

وفاز ترامب اليوم في الانتخابات الرئاسية على الديمقراطية كامالا هاريس.