ترامب يفوز بولاية ميشيغن حيث يتركز الصوت الأميركي العربي والمسلم بفارق نحو 80 ألف صوت فقط

فاز الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بولاية ميشيغن الاميركية، حيث يتركز الصوت الأميركي العربي والمسلم بفارق نحو 80 ألف صوت فقط عن المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، مستحوذا على ثلاث ولايات متأرجحة تُعرف باسم "الجدار الأزرق" هيمن عليها الديموقراطيون تقليديا.

ومع إعلان نتائج أكثر من 95 بالمئة من الدوائر الانتخابية، أعلنت شبكتا "إن بي سي" و"فوكس نيوز" فوز ترامب بولاية ميشيغن، مما رفع حصيلة أصواته في الهيئة الناخبة إلى 292، مقابل 224 للديموقراطية المهزومة كامالا هاريس.