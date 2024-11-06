"حزب الله": استهدفنا بعمليّة مركّبة قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعمليّة مركّبة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".

وأعلن الحزب، أنه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية".