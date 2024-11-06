"حزب الله": استهدفنا بعمليّة مركّبة قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر وردًا على الاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعمليّة مركّبة، عند الساعة 06:15 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب حيفا بصليةٍ من الصواريخ النوعية وسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".
وأعلن الحزب، أنه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 6-11-2024، مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بصليةٍ صاروخية".
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