شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث تطوير التعاون العسكري مع قائد الجيش الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.كما حضره من الجانب الباكستاني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير معالي قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محمد عاصم.