شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن Live Activity لتقديم تحديثات الانتخابات الأمريكية على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة أبل على تسهيل متابعة مستخدمي هواتف آيفون للانتخابات الأمريكية، فقد أطلقت الشركة العملاقة أداة فى تطبيق Apple News تقدم تحديثات الانتخابات في الوقت الفعلي.

وقد تم الإعلان عن الأداة أمس، وهى مصممة لتزويد المستخدمين بطريقة مبسطة لتتبع نتائج الانتخابات وأخبار المرشحين والتطورات الرئيسية مباشرة من شاشتهم الرئيسية.

وتم تحديث الأداة، المتاحة لمستخدمي iOS 17 والإصدارات الأحدث، تلقائيًا لتعكس الأخبار العاجلة والتغييرات المهمة فور حدوثها، وقد كانت أداة حيوية لأولئك الذين يتابعون عن كثب عملية الانتخابات، حيث عرضت تنبؤات بالسباق الوطني أو اتجاهات التصويت على مستوى الولاية أو تحديثات مباشرة عن الولايات الرئيسية المتأرجحة.

وأطلقت Apple في البداية تطبيق Live Activities للاستفادة بشكل إبداعي من Dynamic Island، حيث تقدم للمستخدمين تحديثات مباشرة في الوقت الفعلي لمجموعة متنوعة من الأحداث ، وسرعان ما أصبح التطبيق شائعًا لتتبع تشغيل الموسيقى ونتائج المباريات والمكالمات الجارية.

والآن، وفي الوقت المناسب لانتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، وسع تطبيق Live Activities دوره لتوفير تحديثات مباشرة للانتخابات، وإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بالنتائج.

وستتوفر الأنشطة المباشرة على شاشات قفل كل من iPhone وiPad، مع الأجهزة التي تتميز بـ Dynamic Island التي تقدم واجهة فريدة ومحسنة.

ويمكن لمستخدمي Apple Watch أيضًا الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من خلال عرض الأدوات، وفي وقت سابق من هذا العام، استخدمت Apple News الأنشطة المباشرة لتوفير تحديثات في الوقت الفعلي أثناء نتائج الانتخابات التمهيدية، وأثبتت الميزة أنها أداة مفيدة لتتبع الأحداث.