شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتوقف الإصدارات القديمة على هواتف آيفون مع صدور تحديث iOS 18.0.1؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت شركة آبل، عند تحديث iOS 18.0.1، مما يعنى أنه لم يعد بإمكانك الرجوع إلى الإصدار الأقدم الآن، فقد اعتادت الشركة عن التوقيع على إصدارات نظام التشغيل الأقدم بعد وقت قصير من إصدار إصدار جديد من نظام التشغيل، و يتم ذلك بشكل أساسى لتشجيع مستخدمى iPhone استخدام أحدث نظام التشغيل والتمتع بلإصلاحات الأمنية التى يجلبها.

وعندما تتوقف آبل عن توقيع تحديث، فلن تتمكن من تثبيته على iPhone، ويتم ذلك من خلال فحص التحقق من البرامج من جانب الخادم والذى يحدث قبل تثبيت البرنامج الجديد، ولن يسمح لك بتثبيت إصدار أقدم من iOS إذا كان لديك أحدث إصدار.

ويضيف iOS 18.1 الدفعة الأولى من ميزات Apple Intelligence، والتى تتضمن أدوات الكتابة، ومظهرًا جديدًا لـ Siri، والملخصات، والردود الذكية، وغيرها.

ومن جانبه، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة Apple، مؤخرًا إن مستخدمي iPhone يقومون بالترقية إلى iOS 18.1 أسرع مرتين من iOS 17.1 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد يكون Apple Intelligence هو السبب الرئيسي وراء اهتمام الناس الشديد بنظام iOS الجديد الآن، خاصة أن التحديثات التي ستحصل عليها Siri مع Apple Intelligence غير مسبوقة.

في الوقت الحالي، يعد iOS 18.2 هو تحديث iOS الحالي الذي ننتظره، وهو حاليًا في الإصدار التجريبي الثاني للمطورين ولم يتوفر بعد للجمهور.