شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بنان العقارية» تقفز إلى 10 ملايين ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة بنان العقارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 115% إلى 10 ملايين ريال، مقارنة بـ4.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعوديةيعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع الإيرادات بقيمة 5,49 مليون ريال، وانخفاض مخصص الزكاة بقيمة 502 ألف ريال، وانخفاض تكاليف التمويل بقيمة 664,3 ألف ريال.

وتضمنت الأسباب: عكس مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 1,085 مليون ريال مقارنة بتكوين مخصص بقيمة 751 ألف في الفترة المماثلة، ورد انخفاض في قيمة عقارات استثمارية بقيمة 107 آلاف ريال مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة بقيمة 1,213 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض تكلفة التمويل 193 ألف ريال، ووجود مخصص خسائر في الربع السابق بقيمة 1,155 مليون ريال والربع الحالي يوجد عكس المخصص بقيمة 1,08 مليون ريال

وتضمنت الأسباب: وجود ربح محقق من بيع موجودات بالقيمة العادلة بقيمة 158 ألف ريال، والتغير في القيمة العادلة لموجودات مالية خلال الربع الحالي 659 ألف ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة إيرادات التأجير وربح بيع الأراضي وانخفاض في تكاليف التمويل بقيمة 1,09 مليون ريال.

وتماشياً مع أفضل ممارسات الإفصاحات والحوكمة، وتطبيقاً للمادة 91 من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بتطبيق الحوكمة ألفعالة، أعلنت شركة بنان العقارية عزمها بالإفصاح عن القوائم المالية بشكل ربع سنوي وذلك ابتداءً من الربع الثالث من السنة المالية 2024م.