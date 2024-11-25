شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وماليزيا يبحثان التنسيق في كافة المجالات خاصة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع السفير الماليزي في عمّان محمد نصري بن عبد الرحمن، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وخصوصا المجال العسكري.



وأكد الحنيطي - خلال لقائه اليوم الاثنين مع السفير الماليزي- أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



كما تناولت المباحثات بين الجانبين آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



من جانبه، أشاد السفير الماليزي بالدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني ودورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.