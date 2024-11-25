شكرا لقرائتكم خبر عن المعرض السلبي لوزارة الصناعة يحظى بمشاركة كبيرة من المصنعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات المعرض الدولي السنوى للصناعات IMCE فى نسخته الثالثة والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، انطلقت اليوم فعاليات المعرض السلبي الذى تقيمه وزارة الصناعة بجناحها بالمعرض فى ضوء توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعرض قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التى لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مختلف الصناعات وتقليل الواردات.

ويضم المعرض قطع الغيار الأكثر استيراداً فى نطاق الوزارات والجهات الحكومية والتى تشمل وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدنى، والكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة قناة السويس، وذلك بغرض التنسيق والتعاون مع المصنعين المحليين وتلبية احتياجات هذه الجهات من مستلزمات الإنتاج محلياً بهدف تعميق التصنيع المحلى وترشيد الاستيراد.

وقد حظى جناح المعرض السلبى خلال اليوم الأول بإقبال كبير من المصنعين المحليين لاستعراض قطع الغيار والمستلزمات المراد إنتاجها محلياً والتى تشمل قطع غيار فى مجالات كهرباء الإشارات والنقل السككى، والقطاع البحرى، ومعدات رفع وإنتاج مياه الشرب، ومحركات وهياكل الطائرات، وتوربينات طاقة الرياح، وتصنيع الألومنيوم، ومكونات محطات الغاز، إلى جانب مشاركة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة بالجناح لعرض خدماتهما المقدمة للمستثمرين الصناعيين وتعزيز فرص الربط بين المصنعين والموردين.

هذا وقد أطلقت الوزارة تطبيقاً على الهاتف المحمول خاص بالمعارض التى تشارك بها الوزارة للإعلان عن أنشطتها خلال المعارض التى تشارك فيها الوزارة وعرض نبذة عن الجهات التابعة للوزارة والخدمات التى تقدمها، كما يمكن من خلال التطبيق استقبال أراء واستفسارات المستخدمين للوقوف على اقتراحات وانطباعات المشاركين فى المعرض.



احد العارضين



الاقبال على المعرض



الباركود



الملتقى الدولى



جانب من الحضور



جانب من المنتجات



جانب من منتجات المصانع



لقاءات المعرض



لقاءات ثنائية



منتج محلى



منتجات العارضين