شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 25-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-11-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمنصورة للدواجن، والمصرية للدواجن، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ودلتا للطباعة والتغليف، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 74.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.68%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 37.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 66.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 73.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.39%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 112.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.07%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 9.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.73%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.8%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.45%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 87.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.31%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 38.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 18.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.