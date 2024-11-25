شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تبحث تعميم مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتوجيه بتعميمها على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ومضاعفة مساحة الرقعة الخضراء.

وتستكمل اللجنة، مناقشة الاستراتيجية القومية التي أعدتها الحكومة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها للتوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم العائد الاقتصادي والبيئي من خلال تلك الغابات.

وتناقش خلال الاجتماع ايضا، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد طلبه، بشأن:

الأول: عدم تشغيل محطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية حتى الآن، والتي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال 95% منها منذ عام 2010 وذلك نظراً لعدم وجود طريقة لصرف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً، الأمر الذي أدى إلى تراكم مياه الصرف الصحي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانتشار الأمراض والأوبئة بالمدينة، وبعد دراسات متأنية للأوضاع مع جميع الجهات المعنية تبين أن الحل الأمثل لتصريف مياه الصرف هو إنشاء خط طرد من المحطة الثنائية المشار إليها إلى محطة معالجة مياه بحر البقر، أو تحويل المحطة من ثنائية إلى ثلاثية، مع العلم أن تنفيذ مقترح إنشاء خط الطرد سوف يساهم في القضاء على المشكلة نهائياً.

الثاني: ضرورة إنشاء كباري علوية ودورانات آمنة على طريق الإسماعيلية – بورسعيد السريع بمناطق (مدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مدخل مدينة القنطرة غرب – مدخل قرية البياضية – الحرش التابعة لقرية البياضية)، وذلك نظراً لوجود دورانات غير آمنة متصلة بالطريق مباشرة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وقوع حوادث المرور ويعرض حياة مئات المواطنين للخطر.

ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من:

1 –النائبة أمل سلامة، بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام والتابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد لأرقام العمارات.

2 –النائب أحمد دندش، بشأن عدم قيام الجمعية المشتركة للبناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات المزاد العلني المقرر لبيع أراضي المتخللات التي تم حصرها بمنطقة الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية بهدف استخدام موارده في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والرصف وجميع الأعمال المطلوبة لمنطقة الجمعيات، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح وتوصية لجنة الإدارة المحلية الصادرة بشأن هذا الموضوع خلال دور الانعقاد العادي الثاني بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.