شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشارك فى اجتماع "خارجية الشيوخ" حول دور الدبلوماسية البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة موضوع آليات استثمار الدبلوماسية البرلمانية الدولية في تحفيز وجذب الجامعات العالمية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم تعزيز وتوطيد علاقات الدولة المصرية وتعاونها مع مختلف دول العالم في المجالات المختلفة ومن بينها التعليم، وأهمية استثمار الدبلوماسية البرلمانية والاستفادة من جهودها في دعم ملف التعليم.

وأكد الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم العالي المصري بما يتضمنه من جامعات ومعاهد وبحث علمي كان ولا يزال تعليم جيد يحتاج إلى بعض التطوير، مشيراً إلى أن التعليم المصري عريق ويحتاج للتطوير، ومن بعض آليات التطوير؛ اقتباس أحدث ما وصل إليه العلم في العالم.

وأضاف" الملاحي"، أنه في خلال العامين الماضيين انخفض عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج بمرحلة البكالوريوس، مؤكداً أن وزارة التعليم والبحث العلمي لا تألو جهداً في سبيل إصلاح منظومة التعليم، وأن هذا المجهود كان وسيظل، وأن أي دولة تحلم بمستقبل أفضل.

وبعث الملاحي برسالة طمأنه للطلاب المصريين وكل الأجيال القادمة، قائلاً: إن هناك ضغط شديد على الجامعات المصرية لأن تخرج خارج إطارها المصري إلى إطارها الإقليمي.

جانب من اجتماع اللجنة

اجتماع وزير التعليم العالى