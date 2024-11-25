شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الخليج 365 داخل مصنع توريد آلات الغزل للمشروع القومى المصرى بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

‏لأول مرة يقوم الخليج 365 بجولة داخل مصانع إنتاج وتصنيع آلات ومعدات الغزل بمدينة زيورخ في سويسرا للمشروع القومي للغزل والنسيج في مصر خاصة مجمع صناعات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وهو يتم لأول مرة على مستوى الصحافة في مصر والدول العربية وأفريقيا، وبدعوة من ريتر العالمية الموردة للماكينات الأحدث فى العالم.

شارك في الجولة من مصر خبيرة الصناعة المهندسة ليلى الجمال، ومن سويسرا c. Fersch من ريتر ، وسيمون جيكر simone jeker مدير التسويق بشركة جراف ، وفيليب إيجل Philipp egl مدير الإنتاج بمصانع الشركة.

‏تضمنت الجولة مراحل عملية إنتاج قطع الغيار والتي يتم توريدها لمجمع المحلة للغزل والنسيج وفي مختلف أنحاء العالم نحو 60 دولة، حيث تعد الشركة التابعة لشركة ريتر العالمية الشركة الأهم والأولى في هذه الصناعة في العالم ،والتى تعاقدت معها الحكومة المصرية ؛لتوريد معدات الغزل للمجمعات المصرية.

‏وتركز الآلات التي يتم توريدها على نظافة القطن من الشوائب وجعله خاليا تماما من كافة الشوائب قبل بدء عملية الغزل ،وهي عملية في منتهى الأهمية خاصة أن العديد من الشوائب تعلق في القطن خلال مراحل الجمع او التعبئة، حيث تعتبر شركة Graf المورد الرائد على مستوى العالم لملابس تمشيط وأمشاط آلات الغزل القصيرة والطويلة التيلة، وكذلك للمنتجين وصانعي الآلات لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة.

وتكمن الكفاءات الأساسية للشركة في المعرفة الفنية لمعالجة ألياف النسيج من أي نوع، وتصنيع مكونات التكنولوجيا مثل المسطحات المرنة والملابس المعدنية للبطاقات المسطحة والأسطوانة، والدراية في المعالجة الدقيقة للفولاذ والمطاط.

وتمتلك الشركة 5 مصانع في الصين والبرازيل وسويسرا والتشيك ، كواحدة من شركات ريتر.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 1.5 مليار دولار، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس ، مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اشار في جولته الأخيرة بمصانع الغزل أن المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء، ويأتي في إطار توجه الدولة ورؤية الجمهورية الجديدة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصادرات المصرية، موضحا أن مصنع "غزل 1" الجديد يعد خطوة هامة نحو تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، ويمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، ويعكس التزام الدولة بتعزيز قدراتها الإنتاجية في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن المصانع الجديدة التي يتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية، ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما سيفتح أسواقاً جديدة ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، مؤكدا على الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.



ماكينات الغزل والنسيج



خط انتاج



ماكينات الغزل



خط انتاج