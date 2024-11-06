الاقتصاد

«فقيه الطبية» توقع عقدا مع «روش» بـ51.6 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (فقيه الطبية) وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة قد وقعت عقدًا مع شركة روش التشخيصية العربية المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد، لتوريد منتجات التشخيص داخل المختبر (IVD) لإجراء اختبارات تشخيصية في مختبراتها عبر مختلف كيانات مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ51.6 مليون ريال، لفترة 8 سنوات.
وأوضحت أن تفاصيل العقد تشمل: توريد الكواشف المخبرية والمواد القابلة للتصرف، شرائط الاختبار، المواد الكيميائية، والإلكترودات، بما في ذلك محاليل الغسيل والتنظيف والمعايرة.
وتوقعت أن يؤثر العقد على النتائج المالية للمجموعة خلال فترة الثماني سنوات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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