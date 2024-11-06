شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع عقدا مع «روش» بـ51.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (فقيه الطبية) وشركاتها التابعة "مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة قد وقعت عقدًا مع شركة روش التشخيصية العربية السعودية المحدودة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد، لتوريد منتجات التشخيص داخل المختبر (IVD) لإجراء اختبارات تشخيصية في مختبراتها عبر مختلف كيانات مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ51.6 مليون ريال، لفترة 8 سنوات.
وأوضحت أن تفاصيل العقد تشمل: توريد الكواشف المخبرية والمواد القابلة للتصرف، شرائط الاختبار، المواد الكيميائية، والإلكترودات، بما في ذلك محاليل الغسيل والتنظيف والمعايرة.
وتوقعت أن يؤثر العقد على النتائج المالية للمجموعة خلال فترة الثماني سنوات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد، لتوريد منتجات التشخيص داخل المختبر (IVD) لإجراء اختبارات تشخيصية في مختبراتها عبر مختلف كيانات مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ51.6 مليون ريال، لفترة 8 سنوات.
وأوضحت أن تفاصيل العقد تشمل: توريد الكواشف المخبرية والمواد القابلة للتصرف، شرائط الاختبار، المواد الكيميائية، والإلكترودات، بما في ذلك محاليل الغسيل والتنظيف والمعايرة.
وتوقعت أن يؤثر العقد على النتائج المالية للمجموعة خلال فترة الثماني سنوات.