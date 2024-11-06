شكرا لقرائتكم خبر عن 27 نوفمبر.. عمومية «تهامة» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 25 - 05 - 1446هـ ، الموافق 27 -11 - 2024 م، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/10/14م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/10/13م.
ويشمل الجدول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالعزيز عبدالرحمن العمار عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/09/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/13م خلفاً للعضو السابق سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي (عضو غير تنفيذي).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2024/10/14م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/10/13م.
ويشمل الجدول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالعزيز عبدالرحمن العمار عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/09/30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/10/13م خلفاً للعضو السابق سلطان عبداللطيف عبدالله نقلي (عضو غير تنفيذي).