شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «العمران» 65.8% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة العمران للصناعة والتجارة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 65.8% إلى 941.475 ألف ريال، مقارنة بخسائر 2.754 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفضت الخسائر بسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 51% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ 241 ألف ريال.
ونوهت بتسجيل خسارة في الربع الحالي بمبلغ 941,475 ريال مقابل خسارة في الربع السابق بمبلغ 1,007,629 ريال وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%.
وأشارت إلى أنها سجلت خسارة في الفترة الحالية بمبلغ 1,822,300 ريال مقارنة بخسارة في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 6,905,401 ريال وذلك بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 8% وبسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 11% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفضت الخسائر بسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 51% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ 241 ألف ريال.
ونوهت بتسجيل خسارة في الربع الحالي بمبلغ 941,475 ريال مقابل خسارة في الربع السابق بمبلغ 1,007,629 ريال وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%.
وأشارت إلى أنها سجلت خسارة في الفترة الحالية بمبلغ 1,822,300 ريال مقارنة بخسارة في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 6,905,401 ريال وذلك بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 8% وبسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 11% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ مليون ريال.