شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «العمران» 65.8% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بتسجيل خسارة في الربع الحالي بمبلغ 941,475 ريال مقابل خسارة في الربع السابق بمبلغ 1,007,629 ريال وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%.

وأشارت إلى أنها سجلت خسارة في الفترة الحالية بمبلغ 1,822,300 ريال مقارنة بخسارة في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 6,905,401 ريال وذلك بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 8% وبسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 11% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة العمران للصناعة والتجارة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 65.8% إلى 941.475 ألف ريال، مقارنة بخسائر 2.754 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفضت الخسائر بسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 51% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ 241 ألف ريال.ونوهت بتسجيل خسارة في الربع الحالي بمبلغ 941,475 ريال مقابل خسارة في الربع السابق بمبلغ 1,007,629 ريال وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 9%.وأشارت إلى أنها سجلت خسارة في الفترة الحالية بمبلغ 1,822,300 ريال مقارنة بخسارة في الفترة المماثلة من العام السابق بمبلغ 6,905,401 ريال وذلك بسبب زيادة الإيرادات بنسبة 8% وبسبب انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 11% وبسبب تحقيق إيرادات ودائع بمبلغ مليون ريال.