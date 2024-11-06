شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع إلى 3770 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، في مصر، 4308.5 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، في مصر، 3949.5 جنيه للبيع، و3918 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في مصر، إلى 3770 جنيها للبيع، و3740 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في مصر، 3231.5 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء. تراجع أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، في مصر، 2513.25 جنيه للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في مصر، إلى 2154.25 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30160 جنيها.