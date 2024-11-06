شكرا لقرائتكم خبر عن 27 نوفمبر.. عمومية «هرفي» تصوت على عزل عضو مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 25/5/1446 هـ الموافق 27/11/2024 م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية، تشمل: التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة محمد عبد العزيز الشتوى بناء على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية، تشمل: التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة محمد عبد العزيز الشتوى بناء على الطلب المقدم من المساهم شركة مجموعة صافولا والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.