شكرا لقرائتكم خبر عن 27 نوفمبر.. عمومية «هرفي» تصوت على عزل عضو مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية