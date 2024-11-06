مسؤول في البيت الأبيض: الرئيس بايدن يخطط للاتصال اليوم بترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين

أعلن مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس جو بايدن يخطط للاتصال اليوم بالرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين، وذلك بحسب شبكة "إن بي سي". وكانت "إن بي سي" نقلت عن المتحدثة باسم حملة ترامب بانه لم يتلق حتى اللحظة أي مكالمة من المرشحة الديمقراطية الخاسرة كاملا هاريس أو بايدن.

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