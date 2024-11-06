شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-11-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، أوراسكوم المالية القابضة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والعامة للصوامع والتخزين، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.51%، والعرب على 5.42%، واستحوذت المؤسسات على 20.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 122.1 مليون جنيه، 803.8 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 128.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 80.6 مليون جنيه، 193.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8674 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 23.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.59%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 61.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.31%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.052 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.416 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.94%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 219.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.04%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 60.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 29.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.