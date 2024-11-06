شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التبغ" بنسبة 1.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وزادت قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن ومواد البناء بنسبة 1.8%، 1.5%، 1% على التوالي، وهبط قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) وحديد عز وأراسكوم كونستراكشون بي أل سي وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 4.63%، واستحوذت المؤسسات على 21.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 31.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8692 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة.