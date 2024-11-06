شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام