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شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل المساعدات السعودية تصل إلى شمال غزة لمواجهة الأزمة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم قوافل شاحنات المساعدات السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وذلك عبر الأراضي الأردنية.
وتأتي المساعدات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي أطلقها المركز، حيث يعاني سكان القطاع خاصة في شماله من أزمة إنسانية خانقة تشمل نقصًا حادًا في المواد الغذائية والمساعدات الأساسية.
ويعكس هذا الإجراء التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم العاجل للمحتاجين في القطاع، حيث سجلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - تبرعات تجاوزت 700 مليون ريال منذ إطلاقها، بمشاركة أكثر من مليوني متبرع.
يذكر أن شمال قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل المساعدات ضرورية للغاية لمساعدة السكان على تجاوز أزمتهم، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية.
وتأتي المساعدات في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي أطلقها المركز، حيث يعاني سكان القطاع خاصة في شماله من أزمة إنسانية خانقة تشمل نقصًا حادًا في المواد الغذائية والمساعدات الأساسية.
قوافل المساعدات السعوديةومن المقرر أن يبدأ العمل على توزيع المساعدات فورًا على السكان في شمال القطاع من خلال المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة.
ويعكس هذا الإجراء التزام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم الدعم العاجل للمحتاجين في القطاع، حيث سجلت الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - تبرعات تجاوزت 700 مليون ريال منذ إطلاقها، بمشاركة أكثر من مليوني متبرع.
يذكر أن شمال قطاع غزة يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الراهنة، ما يجعل المساعدات ضرورية للغاية لمساعدة السكان على تجاوز أزمتهم، خاصة في ظل استمرار الحرب على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية.