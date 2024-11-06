شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن عن إتاحة شغل وظيفيتين قيادتين بهيئة النقل العام والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت بوابة الوظائف الحكومية التابعة" لجهاز التنظيم والإدارة وظيفيتين قيادتين بهيئة النقل العام بمدة شهر بداية من 3/11/2024 وتنتهى في 3/12/2024، حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة بهيئة النقل العام بالقاهرة.

وصف الوظيفة:

موقع الوظيفة : قمة وظائف الإدارة العامة للتعاقدات التابعة للإدارة المركزية للتعاقدات والمخازن .

الغرض من الوظيفــة : الإشراف على أعمال التعاقدات الداخلية والخارجية ، وإعداد مشروع ميزانية التعاقدات بالنقد الأجنبي أو المحلى ، وإجراء الاتصالات مع الجمارك للانتهاء من تخليص الشحنات الواردة من الخارج .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

* يوجه بإعداد مشروع ميزانية المشتريات سواء بالنقد الأجنبي أو المحلى ومناقشتها مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعتمادها.

* يقوم بإصدار التعليمات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالمشتريات الخارجية والمحلية والمبيعات طبقاً للائحة المشتريات والخطط والبرامج الموضوعة بمعرفة أجهزة التخطيط .

* يوجه ويتابع نحو إعداد البحوث والتقارير والبيانات الخاصة بتوفير احتياجات الهيئة من المشتريات الخارجية والمحلية ومستويات الأسعار وظروف التعامل مع الموردين المختلفين .

* يقوم بالتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعاقدات الخاصة بأنواع التأمين طبقاً للتعليمات واللوائح المنظمة في هذا الشأن .

المهارات الفنية:

* المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

* الالمعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية

* القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

* القدرة على الإشراف والتحفيز .

* القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

* القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها (عامان ) على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها (16) عام على الأقل تتفق مع طبيعة

المستندات المطلوبة:

أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ) وكذا عدد (6) صور شخصية.

2- مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة

حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة بهيئة النقل العام بالقاهرة ، لمدة شهر بداية من 3/11/2024 إلى 2/12/2024

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة – امتداد شارع رمسيس الجبل الأحمر . – مدينة نصر

وصف الوظيفة:

موقع الوظيفة : قمة وظائف الإدارة العامة للحسابات والمراجعة التابعة لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية

الغرض من الوظيفــة : الإشراف على إصدار التعليمات بشأن قواعد العمل لإعداد الميزانية العمومية لتحديد المركز المالى للهيئة واستخدام أساليب المراجعة المالية وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح والتعليمات المالية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

* يشارك في وضع الخطة الإستراتيجية للهيئة وضع الخطة السنوية للإدارة العامة بالتعاون مع مرؤوسيه .

* يحدد البرامج والاحتياجات التشغيلية ، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات ، ويقدم مقترحات تطوير العمل .

* يقدم مقترحات الاحتياجات من الموارد البشرية للتقسيم التنظيمى المعنى بذلك في ضوء تحليل أعباء العمل ، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الإداء .

* يقوم بالتحديث الدورى لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى .

* يوجه بإصدار التعليمات بشأن قواعد إعداد الميزانية العمومية لتحديد المركز المالى للهيئة للعرض على مجلس الإدارة



المهارات الفنية:

* المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

* الإلمام بإحدى اللغات الاجنبية

* القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاتها المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.

* القدرة على القيادة والتوجيه .

* القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها (عامان ) على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها (16) عام على الأقل تتفق مع طبيعة

عمل الوظيفة.



شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريوس تجارة أو ما يعادله يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة



المستندات المطلوبة:

أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ) وكذا عدد (6) صور شخصية.

بيانات الإتصال:

الأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة – امتداد شارع رمسيس الجبل الاحمر . – مدينة نصر