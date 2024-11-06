شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن عن إتاحة شغل وظيفيتين قيادتين بهيئة النقل العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:00 ص
أتاحت بوابة الوظائف الحكومية التابعة" لجهاز التنظيم والإدارة وظيفيتين قيادتين بهيئة النقل العام بمدة شهر بداية من 3/11/2024 وتنتهى في 3/12/2024، حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن إتاحة وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة بهيئة النقل العام بالقاهرة.
وصف الوظيفة:
موقع الوظيفة : قمة وظائف الإدارة العامة للتعاقدات التابعة للإدارة المركزية للتعاقدات والمخازن .
الغرض من الوظيفــة : الإشراف على أعمال التعاقدات الداخلية والخارجية ، وإعداد مشروع ميزانية التعاقدات بالنقد الأجنبي أو المحلى ، وإجراء الاتصالات مع الجمارك للانتهاء من تخليص الشحنات الواردة من الخارج .
المهارات المطلوبة
المهارات الأساسية:
* يوجه بإعداد مشروع ميزانية المشتريات سواء بالنقد الأجنبي أو المحلى ومناقشتها مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعتمادها.
* يقوم بإصدار التعليمات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالمشتريات الخارجية والمحلية والمبيعات طبقاً للائحة المشتريات والخطط والبرامج الموضوعة بمعرفة أجهزة التخطيط .
* يوجه ويتابع نحو إعداد البحوث والتقارير والبيانات الخاصة بتوفير احتياجات الهيئة من المشتريات الخارجية والمحلية ومستويات الأسعار وظروف التعامل مع الموردين المختلفين .
* يقوم بالتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعاقدات الخاصة بأنواع التأمين طبقاً للتعليمات واللوائح المنظمة في هذا الشأن .
المهارات الفنية:
* المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.
* الالمعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية
* القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.
* القدرة على الإشراف والتحفيز .
* القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
* القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير
سنوات الخبرة:
قضاء مدة بينية مقدارها (عامان ) على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها (16) عام على الأقل تتفق مع طبيعة
المستندات المطلوبة:
أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ) وكذا عدد (6) صور شخصية.
2- مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة
حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات والمراجعة بهيئة النقل العام بالقاهرة ، لمدة شهر بداية من 3/11/2024 إلى 2/12/2024
بيانات الإتصال:
الأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة – امتداد شارع رمسيس الجبل الأحمر . – مدينة نصر
وصف الوظيفة:
موقع الوظيفة : قمة وظائف الإدارة العامة للحسابات والمراجعة التابعة لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية
الغرض من الوظيفــة : الإشراف على إصدار التعليمات بشأن قواعد العمل لإعداد الميزانية العمومية لتحديد المركز المالى للهيئة واستخدام أساليب المراجعة المالية وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح والتعليمات المالية .
المهارات المطلوبة
المهارات الأساسية:
* يشارك في وضع الخطة الإستراتيجية للهيئة وضع الخطة السنوية للإدارة العامة بالتعاون مع مرؤوسيه .
* يحدد البرامج والاحتياجات التشغيلية ، ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات ، ويقدم مقترحات تطوير العمل .
* يقدم مقترحات الاحتياجات من الموارد البشرية للتقسيم التنظيمى المعنى بذلك في ضوء تحليل أعباء العمل ، وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الإداء .
* يقوم بالتحديث الدورى لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى .
* يوجه بإصدار التعليمات بشأن قواعد إعداد الميزانية العمومية لتحديد المركز المالى للهيئة للعرض على مجلس الإدارة
المهارات الفنية:
* المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.
* الإلمام بإحدى اللغات الاجنبية
* القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاتها المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.
* القدرة على القيادة والتوجيه .
* القدرة على وضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها
سنوات الخبرة:
قضاء مدة بينية مقدارها (عامان ) على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها (16) عام على الأقل تتفق مع طبيعة
عمل الوظيفة.
شروط المتقدمين
شروط المؤهل:
بكالوريوس تجارة أو ما يعادله يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة
المستندات المطلوبة:
أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد (التاريخ الوظيفي – القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار – القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ) وكذا عدد (6) صور شخصية.
بيانات الإتصال:
الأمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة – امتداد شارع رمسيس الجبل الاحمر . – مدينة نصر
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