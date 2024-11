شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يشيد بالكفاءات السعودية في أول زراعة قلب روبوتية بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

خدمة الإنسان والوطن

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه اليوم، الفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، والتي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مازن بن عبد الرزاق الرميح، والرئيس التنفيذي للتخصصي ماجد بن إبراهيم الفياض، ونائب الرئيس التنفيذي بيورن زويغا.وهنأ سمو ولي العهد خلال الاستقبال، الفريق الطبي وقيادات التخصصي على الإنجاز التاريخي الذي تحقق، مشيداً بجهود الكفاءات السعودية وقدرتها على الابتكار وتحقيق سبق عالمي في المجال الطبي، بما يسهم في تعزيز صحة الإنسان في المملكة والعالم. فيما عبر أعضاء الفريق الطبي، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سمو ولي العهد، مقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من سموه الكريم، مؤكدين أن اللفتة الكريمة تعد حافزًا لمزيد من النجاح والعطاء للوطن المعطاء.في حين أكد رئيس الفريق الطبي الجراح السعودي البروفيسور فراس خليل أن استقبال سمو ولي العهد يشكل دافعًا لهم لبذل المزيد لخدمة الإنسان والوطن.