رئيس بلدية سبلين نفى الأخبارعن غارة على البلدة

نفى رئيس بلدية سبلين محمد أحمد يونس، في بيان" ما يتم تداولها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن حصول غارة اسرائيلية على أطراف بلدة سبلين، مؤكدا انها "أخبار كاذبة وعارية عن الصحة، وهدفها البلبلة واشاعة الخوف.."

وأسف "لهذا الاسلوب الرخيص واللامسؤول في التعاطي مع الاوضاع الدقيقة والخطيرة التي تمر بها المنطقة والوطن، ونستنكر وندين هذه الشائعات الكاذبة، التي تسببت بحالة من الخوف والرعب لدى المواطنين في البلدة وجوارها."

واكد انه " لن نسكت على هذا الأمر، فهذه الجهة تحاول استغلال الاوضاع والقيام بسبق صحفي على حساب مصالح الناس وارواحهم، لذلك نسأل، أين المسؤولية والمصداقية المهنية والموضوعية في التعاطي مع الأحداث وادق التفاصيل"، داعيا وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام الى وضع حد لهذا الفلتان ومعاقبة مخالفي القانون وسحب تراخيص منتحيلي صفة العمل الصحافي، وخصوصا أن الناس لم تعد تتحمل المزيد من الاخبار غير الصحيحة".