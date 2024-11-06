شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى برغم القانون.. شادى عبد السلام مخرجاً لـ ولعة ومفتاح والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد المخرج شادى عبد السلام على تولى مسئولية إخراج مسلسل ولعة ومفتاح بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، ويأتى ذلك بعد نجاحه الكبير فى مسلسل برغم القانون للنجمة إيمان العاصى والذى تم عرضه على مدار الأسابيع الماضية وحقق ردود أفعال وإشادات كبيرة من قبل الجمهور.

مسلسل ولعة ومفتاح فكرة أحمد ملك وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، ويجرى حاليا التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، ويؤكد العمل على استمرار المتحدة فى تصعيد النجوم الموهوبين إلى أدوار البطولة بعد تجربة أحمد داش وعصام عمر فى رمضان الماضى.

يذكر أن شادى عبد السلام قدم مؤخراً مسلسل برغم القانون، من بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ودارت أحداث مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.