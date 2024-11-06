الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدتَين في شرق أوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها سيطرت على بلدتين قرب مدينة كوراكوف في جنوب شرق أوكرانيا حيث تسارعت وتيرة تقدم قوات الجيش الروسي في الأيام الأخيرة.

وسيطرت القوات الروسية على بلدتَي ماكسيميفكا وأنتونيفكا الواقعتين جنوب كوراكوف حيث تركز روسيا هجومها، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

ويستهدف الجيش الأوكراني بشكل شبه يومي مناطق حدودية بالمسيرات في وقت تواصل فيه القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا.