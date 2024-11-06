بري تابع التطورات مع بخاري وجونسون ووزيري الشباب والصناعة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين .

كما بحث مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، في الاوضاع والمستجدات السياسية.

واستقبل بري وزيري الشباب والرياضة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وجورج بوشكيان .

وقال كلاس لبري "نحيي مواقفكم الإنقاذية وصلابتكم الإيمانية ومرجعيتكم الكيانية والوطنية. ونؤيد بيان عين التينة وتركيزه على وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 ولا إدخالات ولا تعديلات ولا تفسيرات".

واشار الى أن "مبدأكم الحواري، هو قرار وطني حكيم خصوصا في هذه المرحلة الإستثنائية، فالحوار هو (جرأة المبادرة ) والزيارات للبنان هي حوار. والموفدون هم حوار، واللقاءات والإجتماعات هي حوار. والحوار هو المدخل إلى الحل للإسراع بإنتخاب رئيس ونحن نسأل ما البديل عن الحوار ؟ انتم تتحملون يا دولة الرئيس مسؤولية الدعوة للحوار ، ولماذا البعض يناورن برفض الحوار والهروب منه فكيف بمحاورة الخارج ونرفض التحاور بيننا؟ نستلهم منكم المواقف الحكيمة والصابرة".

بدوره اوضح بوشكيان، أنه في "صدد وضع إستراتيجية إنقاذ صناعية تتلاءم مع متطلبات المرحلة"، مؤكدا "أهمية الحوار الذي يشكل الطريق الصحيح إلى الحل السياسي الداخلي ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية".