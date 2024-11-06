من هي المخرجة السعودية هند الفهاد عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تُشارك المخرجة السعودية هند الفهاد، في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وذلك من خلال تواجدها كعضو لجنة تحكيم، في مسابقة آفاق السينما العربية، حسبما أعلنت إدارة المهرجان، برئاسة الفنان حسين فهمي.

تعلمت الإخراج بالممارسة والتجربة

تُعد هند الفهاد من المخرجات السعوديات اللاتي لديهن طموح واسع، لإثراء المشهد السينمائي السعودي، وذلك وفقاً لخطواتها ورحلتها الفنية التي بدأتها عام 2012 تقريباً، إذ احترفت مجال الإخراج، رغم عدم دراستها له، قائلة في حوارٍ إذاعي: "لم أدرس الإخراج أبداً، تعلمته بمرور الوقت من الممارسة والتجربة والتعلم، فقد بدأت أهوى التصوير، بالتزامن مع السنة الأخيرة لي بالجامعة، وقررت احتراف التصوير، وأصبحت أتواجد في المناسبات، حتى احترفت المجال".

وتقول: "لم أكن أعتبر التصوير مجرد وظيفة أو عمل مؤقت، لكن كنت أشعر بلحظات من الفرح والسعادة، وهو الأمر الذي انعكس على مشاعري بعدما دخلت عالم الإخراج، فتكون لدى حالة من البهجة"، إذ تتبنى دوماً مقولة: "إذا أحببت ما تعمل به، يتحول من دوام إلى شغف وإلهام متجدد".

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حضور مميز يُصاحب الخطوات الأولى

الخطوات الأولى لـ"هند" تُشير إلى أنها ستُصبح واحدة من أبرز المخرجات داخل المملكة، إذ قدمت عدة أفلام عُرضت في مهرجانات دولية، منها الفيلم الروائي القصير "بسطة" إنتاج عبد الله حسن أحمد، والذي حاز على عدد من الجوائز، منها جائزة المهر الخليجي للفيلم القصير في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2015، وجائزةِ الفيلم الروائي القصير في مهرجان أفلام الشباب بجدة.

كما يضم أرشيفها السينمائي الفيلم القصير "ثلاث عرائس وطائرة ورقية" الذي شارك في مهرجان أبوظبي السينمائي، و"مقعد خلفي" الذي عُرض في مهرجان الخليج السينمائي، عام 2013، كما خاضت تجربة مجال الإخراج التلفزيوني من خلال إخراج حلقتين من مسلسل "بدون فلتر" عام 2018، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "عناقيد"، وهو أقرب إلى سلسلة أفلام قصيرة تدور في إطار درامي متنوع، وتتناول في كل حلقة قصة مختلفة، حيث أخرجت منه 5 حلقات في الفترة من 2019 إلى 2021، وهي: "مذيعة الراديو"، "رسالة نصية"، "مشاوير"، "معك دائماً"، و"قصة حياة".

تجربة سابقة في مهرجان أفلام السعودية

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وقبل مشاركتها في الدورة الجديدة من، سبق وشاركت المخرجة، في مهرجان أفلام السعودية بدورته الرابعة التي عُقدت عام 2017، حيث ترأست لجنة تحكيم أفلام الطلبة، وهو المهرجان الذي تُقيمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بينما تشغل حالياً منصب مستشار محتوى في إدارة المبادرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

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