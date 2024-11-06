"حزب الله": استهدفنا مستوطنتي بيريا وميرون في إطار التحذير الذي وجّهناه لعددٍ من مستوطنات الشمال

أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة بيريا بصليةٍ صاروخية".

كذلك اعلن الحزب، في بيان، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية".