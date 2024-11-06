هل سيكون للمليادرير ماسك دور في البيت الأبيض؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قبل ساعات من إعلان عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رسميًا، كان أكبر مؤيديه موجودًا بالفعل داخل المكتب البيضاوي.

كان إيلون ماسك، الذي كان أحد الداعمين الرئيسيين لعودة ترامب إلى الرئاسة، في وضع الاستعداد الافتراضي حيث استخدم منصة X الخاصة به لنشر صورة مركبة لنفسه - وهو يحمل حوضًا - داخل مقعد السلطة الأميركية. وكتب: "دع هذا يغوص في عقلك".

لقد كان الأمر غير احترافي لكن مساهمة ماسك في فوز ترامب كانت جادة وستجني فوائد لأغنى شخص في العالم.

دور ماسك

أقر ترامب بدور إيلون ماسك في خطاب النصر الذي ألقاه يوم الأربعاء، حتى لو تطلب الأمر حثًا من الجمهور، وأشار إلى أن ماسك سيُعامل بشكل جيد تحت إدارته.

قال ترامب: "يتعين علينا حماية عباقرتنا، ليس لدينا الكثير منهم".

ماسك، الذي تبلغ ثروته 264 مليار دولار (205 مليار جنيه إسترليني)، يمكنه بسهولة تحمل أكثر من 100 مليون دولار قدمها لحملة زميله الملياردير من خلال Super Pac.

كانت هناك علامات فورية على عائد على هذا الاستثمار صباح الأربعاء. ارتفعت أسهم شركة تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يقودها كرئيس تنفيذي والتي يمتلك فيها حصة 13٪، بنحو 15٪ في مرحلة ما قبل التداول في وول ستريت، مما يعني زيادة في الثروة قدرها 15 مليار دولار.

قد يكون هناك المزيد في المستقبل. قال دان إيفز، المحلل في شركة Wedbush Securities المالية الأمريكية، إن فوز ترامب قد يضيف ما يصل إلى 200 مليار دولار إلى قيمة تسلا، مما سيزيد من ثروة ماسك بنحو 26 مليار دولار.

أكبر إيجابية

كتب إيفز في مذكرة للمستثمرين: "إن أكبر إيجابية من فوز ترامب ستكون لتسلا ومسك"، مستشهدًا بفوائد محتملة مثل إمكانية فرض ترامب للرسوم الجمركية - أو ضرائب الاستيراد - على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.

يمتلك ماسك أيضًا شركة SpaceX، وهي شركة صواريخ لديها مجموعة من العقود الحكومية الأمريكية. في الشهر الماضي وحده، حصلت على عقود بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار من قوة الفضاء الأمريكية. وقد تلقت سبيس إكس وتيسلا ما لا يقل عن 15.4 مليار دولار في عقود حكومية على مدى العقد الماضي، وفقًا لتحليل حديث لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال ريتشارد بيرس، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في التنظيم الحكومي، إنه "متأكد" من أن أعمال ماسك ستستفيد من المزيد من العقود.

كما أكد فوز ترامب على القوة الناعمة لملكية ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي X، حتى لو بدا من غير المرجح أن يسترد بشكل مباشر 44 مليار دولار مبالغ فيها أنفقها عليها في عام 2022 عندما كانت تُعرف باسم تويتر (صورة "الحوض" مأخوذة من عندما سار ماسك إلى مكتب تويتر حاملاً الحوض المذكور أعلاه).

لقد خضعت X لتحول يمين تحت ملكية ماسك ولعبت دورًا مساهمًا في حملة ترامب. أعاد ماسك تعيين شخصيات يمينية مثيرة للجدل مثل منظّر المؤامرة أليكس جونز.

رسائل تأييد ترامب

لقد مكن سيطرة ماسك على الشبكة من تضخيم رسائله المؤيدة لترامب على المنصة. إن حسابه هو الأكبر، بأكثر من 200 مليون متابع. وكان نشطًا للغاية خلال الحملة، حيث نشر أحيانًا أكثر من 100 مرة في اليوم بمشاركة كبيرة جدًا: فقد تمت مشاهدة منشور "الغرق" وحده 50 مليون مرة. كان X لاعبًا رئيسيًا في نظام بيئي إعلامي دعم ترامب، بما في ذلك مقدمو البث الصوتي مثل جو روجان.

وقال بروس دايزلي، الرئيس السابق لعمليات تويتر الأوروبية، إن الملياردير رفض طوال فترة ملكية ماسك لشركة X التنازل عن مكاسب مالية قصيرة الأجل.

وأضاف دايزلي: "من خلال تقديم خوارزمية أكثر عدوانية، فقد غير بالتأكيد مساحة يستخدمها المعلقون والصحفيون والسياسيون إلى مكان يفضل الأصوات اليمينية - بما في ذلك أصواته. لقد كان له تأثير على الأشياء التي يستهلكها الناس".

دور ماسك المنتظر

ومن المرجح أيضًا أن يكون هناك دور لماسك في إدارة ترامب. في سبتمبر، قال ترامب إنه سيشكل لجنة كفاءة حكومية، مع قيادتها لماسك. إن الوظيفة الحكومية بدوام كامل تتطلب من ماسك أن يضع شركاته في الثقة، ولكن دور الكفاءة الحكومي بدوام جزئي لن يتطلب مثل هذا الإجراء.

"نظريًا، لا يستطيع ماسك أن يتولى وظيفة حكومية بدوام كامل دون أن يضع شركاته في الثقة"، كما قال براين كوين، أستاذ في كلية الحقوق في بوسطن كوليدج. "ومع ذلك، يمكنه المشاركة كعضو بدوام جزئي في لجنة رئاسية، وما إلى ذلك دون القيام بذلك".

أشار ماسك بالفعل إلى أن هيئة كفاءة حكومية ستساعد سبيس إكس، حيث صرح على X أن أعماله يمكن أن تصل إلى المريخ في وقت أقرب "طالما أنها لا تخنقها البيروقراطية".

وأضاف في منشور على X: "إدارة كفاءة الحكومة هي المسار الوحيد لتمديد الحياة خارج الأرض".

شركات ماسك

وتشمل شركات ماسك الأخرى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، والتي يقال إنها تتجه إلى تقييم بقيمة 40 مليار دولار، وشركة زراعة الدماغ Neuralink، والتي يقال إنها تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يستفيد قطاع التكنولوجيا الأوسع في الولايات المتحدة أيضًا من حيث التنظيم. هناك توقعات واسعة النطاق بأن يتم استبدال لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية وبطلة النهج الصارم تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال نيل ويلسون، كبير المحللين في شركة الوساطة المالية Finalto: "كل هذا إيجابي بالنسبة لماسك وقطاع التكنولوجيا الأميركي".

وأضاف: ماسك شخصية ذات شهرة عالمية وقوة بالفعل، لكن ترامب أكد على ذلك يوم الأربعاء. "لدينا نجم جديد، نجم يولد: إيلون ماسك". ومن المرجح أن يصبح هذا النجم أكثر إشراقًا وقوة تحت إدارة ترامب.

* أعدت هذه المادة من موقع صحيفة (الغارديان) البريطانية على الرابط:

https://www.theguardian.com/technology/2024/nov/06/how-elon-musk-stands-to-benefit-from-trump-presidency