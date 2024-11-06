"حزب الله": استهدفنا مدينة صفد ومستوطنة كفرسولد للمرة الثانية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 للمرة الثانية مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:25 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية".