تكنولوجيا: رصد هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S25 Slim قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على إصدار سامسونج المرتقب Galaxy S25 Slim، حيث تم رصد الهاتف بالفعل بأكثر من نموذج إستعداداً للإعلان الرسمي.

تقدم العملاق الكوري العام القادم إصدار Slim للمرة الأولى في سلسلة هواتف Galaxy S25، حيث تخطط سامسونج لإطلاق هذا الإصدار في الربع الثاني من العام المقبل، لذا يتوفر في الأسواق بشكل مستقل عقب الإعلان عن إصدارات Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus وأيضاً Galaxy S25 Ultra في شهر يناير من عام 2025.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات “GSMA IMEI” بنموذج رقم “SM-S937U”، وهو النموذج المخصص لسوق الولايات المتحدة، بينما يأتي النموذج المخصص للأسواق العالمية برقم “SM-S937”.

وتؤكد العلامة التجارية لهذا الإصدار Galaxy S25 Slim على أن سامسونج تدعم الهاتف بتصميم أكثر نحافة مقارنة بالإصدارات الأخرى من السلسلة.

كما تشير التوقعات إلى أن إصدار Slim سيقدم نظرة أولية على التصميم المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S26 المقرر إطلاقها في 2026، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S25 Slim في حدث يعقد بين شهري أبريل ويونيو من العام المقبل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حتى هذا الموعد.

المصدر