تكنولوجيا: هاتف Oppo A5 Pro يظهر في قاعدة بيانات TENAA مع بعض التفاصيل حول هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من الهواتف منخفضة التكلفة بعنوان Oppo A5 Pro، ولقد ظهر هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات TENAA اليوم.

قدمت Oppo مؤخراً في الأسواق سلسلة هواتف Find X8، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق جيل أخر من هواتفها المتوسطة في سلسلة Reno13.

أيضاً إلى جانب الإصدارات المتوسطة تخطط Oppo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة، والذي يعرف بهاتف Oppo A5 Pro.

ولقد سجل هذا الإصدار في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم “PKP110″، كما كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم وحدة الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم دائري، والتي تتميز بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تدعم Oppo هاتف A5 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

من جانب أخر لم تكشف تسريبات TENAA عن المعالج الذي يدعم هاتف A5 Pro، إلا أن المعالج يأتي بتردد 2.5 GHz، كما يتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت

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