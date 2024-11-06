ترامب يضيف مليار دولار إلى ثروته في يوم الانتخابات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ارتفعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي الناشئة "Truth Social" التي يملكها دونالد ترامب بنحو 30% قبل بدء التداول بعد فوزه في الانتخابات، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع قيمة حصته في الشركة إلى أكثر من 5 مليارات دولار من حوالي 3.9 مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وتعد الزيادة في ثروته هي المكافأة التي حصل عليها من مقامرته بعدم بيع أي من أسهمه في الشركة قبل الانتخابات، وفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال".

تقدر قيمة شركة "Truth Social" بنحو 9.6 مليار دولار على الرغم من تحقيقها مليون دولار في مبيعات الربع الثالث وتكافح لجذب المستخدمين والمعلنين.

مع انخفاض احتمالات انتخاب ترامب، انهار سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولكن بين 23 سبتمبر/أيلول ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، تضاعفت قيمة شركة ترامب ميديا أكثر من ثلاثة أضعاف - وهي زيادة مذهلة مدفوعة بالرهانات على فوز ترامب بالسباق نحو البيت الأبيض.

وقال ماثيو تاتل، الرئيس التنفيذي لشركة Tuttle Capital Management إنه ليس من المستغرب أن يرى ارتفاع أسهم شركة ترامب ميديا، الأربعاء، لأن السهم هو "الخيار الوحيد" للمتداولين للمراهنة على فوز ترامب.

وأضاف تاتل أنه من المحتمل أيضًا أن يكون هناك "ضغط قصير المدى هائل" ناجم عن الرهانات القصيرة غير المناسبة لقيمة السهم في الأيام الأخيرة.

عندما يبدأ سعر السهم في الارتفاع بشكل حاد، يضطر المتداولون العازفون عنه إلى إعادة شراء السهم للحد من خسائرهم. وهذا بدوره يتسبب في ارتفاع السعر بشكل أكبر.

وقال تاتل: "لقد خدع الكثير من الناس باستطلاع أيوا"، في إشارة إلى استطلاع أُجري في نهاية الأسبوع الماضي ووجد أن ترامب لم يعد في الصدارة في ولاية فاز بها مرتين.

