"حزب الله": استهدفنا مستوطنات غورن وبار يوحاي وكتسرين بصلية صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة غورن بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية".

وأضاف "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من عصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية".